On a revu Pays de Galles – France (20-19)

24 heures après la défaite des Bleus en quarts de finale de coupe du monde on s’est fait du mal pour trouver les moments-clés qui ont fait basculer cette rencontre en faveur des Gallois

L'équipe de France a perdu son meilleur match de l'ère Brunel mais il ne faudrait pas s'arrêter au simple carton de Sébastien Vahaamahina mais à la somme de nombreuses erreurs que nous avons essayé de répertorier.

7e minute

Alors que Sébastien Vahaamahina vient d’inscrire le premier essai de l’équipe de France, Romain Ntamack dans une position moyenne rate la transformation et la France ne mène que de 5 points au lieu de 7 mais le début de match est cohérent et la France va marquer un autre essai transformé dans la minute qui suit par l’intermédiaire de Charles Ollivon et les Bleus mèneront 12-0.

12e minute

Les Bleus sont bien dans le match et dominent physiquement leurs adversaires dans toutes les zones de rencontre mais sur la ligne médiane, Guilhem Guirado subit l’impact et échappe le ballon, Aaron Wainwright le ramasse et va marquer sans opposition. Premier coup sur la tête du XV de France et les Gallois recollent 12-7 sans n’avoir rien montré jusqu’à présent.

16e minute

Les Français ont un lancer en touche dans leur camp qu’ils maitrisent mais le maul s’avère improductif alors que le ballon était dans le camp des Bleus. Deux mêlées et trois actions plus tard, Sébastien Vahaamahina est coupable d’un plaquage haut et offre trois points à Dan Biggar qui ne se fait pas prier et ramène son équipe à 12-10. Sans aucune occasion nette, les Gallois sont encore au contact à deux petits points.

36e minute

Virimi Vakatawa a inscrit le troisième essai des Bleus et le XV de France est dominant comme rarement. Romain Ntamack est touché sur un débordement. Vakatawa heurte sa cuisse, il souffre déjà d’une béquille et a eu le souffle coupé. Malgré tout, l’arbitre revient à une pénalité qu’il souhaite tenter. Le ballon échoue de nouveau sur le poteau. Les Bleus ont déjà laissé 5 points en route et ils compteront.

48e minute

Les Français ont choisi l’option de la pénaltouche après avoir obtenu une deuxième pénalité dans les 22 mètres gallois. Camille Lopez aurait pu la tenter mais les Bleus veulent enfoncer les Gallois. La prise de balle en touche est bonne mais Sébastien Vahaamahina se rend coupable d’un très vilain geste. Dans la progression Antoine Dupont avait passé la ligne de défense et entrait dans l’en-but. Une action à – 7 points et un carton rouge. Le tournant du match !

58e minute

Malgré la supériorité numérique, les Bleus encaissent seulement 3 points et restent avec 6 unités d’avance. Ils ont même une période de franche domination dans les 22 mètres adverses. En bonne position, Camille Lopez ne tente pas le drop... Vakatawa déborde mais Penaud ne contrôle pas le ballon et les Gallois récupèrent la possession par une touche dans leur camp. La chance est peut être passée…

70e minute

Une mêlée mal maitrisée à cinq mètres de la ligne galloise vient annihiler encore les options de break des Bleus. A 7 contre 8, sans troisième ligne centre, le ballon n’est pas contrôlé par l’édifice bleu et Antoine Dupont voit le ballon lui être subtilisé par son vis-à-vis. Le contre gallois ramène le jeu dans le camp français. Quatre minutes plus tard, une autre mêlée à cinq mètres a lieu en faveur du XV de France…

74e minute

Les Français sont sous pression mais ne craquent pas. Ils poussent même les attaquants gallois à commettre des fautes de main. Sur une mêlée défensive Gaël Fickou vient aider ses avants et Charles Ollivon passe en troisième ligne centre. Il va se faire arracher le ballon par Tomos Williams, en position peu licite, avant que Ross Moriarty n’aplatisse. La question d’un éventuel en-avant est traité à la vidéo mais Jaco Peyper accorde l’essai et le Pays de Galles repasse devant d’un petit point ! Le point qu’il manquera…

75e minute

Les Gallois rendent le ballon au pied juste après le renvoi et Maxime Médard s’en saisit. Impeccable dans le jeu au pied d’occupation jusque-là, l’arrière des Bleus force un peu trop son geste et le ballon sort directement des limites du terrain… Le Pays de Galles revient dans le camp français et ne le quittera plus jusqu’à la fin du match … Le point d’écart sera rédhibitoire et les Bleus pourront nourrir des regrets.

La France s'incline donc 20-19 dans un match qu'elle n'aurait pas perdu sans les scories, mais il serait réducteur de ne considérer que le carton rouge de Vahaamahina même s'il a été un élément déclencheur !