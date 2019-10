On connait les affiches des quarts de finale

Avec le dernier match de poule et la victoire du Japon on connaît dorénavant le tableau de la phase finale du mondial nippon

Après des phases de poule étalées sur de longues semaines, les équipes qualifiées vont entrer dans le vif du sujet la semaine prochaine. La surprise est venue de la Poule A dans laquelle le Japon a éliminé l’Écosse et devancé l’Irlande. Dans les autres poules, pas de réelles surprises sauf la France qui assure grâce à une victoire face à l’Argentine. Par rapport à l’édition d’il y a quatre ans, deux équipes entre en phase finale : l’Angleterre et le Japon. Elles remplacent l’Argentine et l’Écosse.

Le tableau des quarts de finale (toutes les affiches seront sur TF1)

Angleterre - Australie, samedi 19 octobre à 9h15 (Oita)



Nouvelle-Zélande - Irlande, samedi 19 octobre à 12h15 (Tokyo)



Galles - France, dimanche 20 octobre, à 9h15 (Oita)



Japon - Afrique du Sud, dimanche 20 octobre, à 12h15 (Tokyo)