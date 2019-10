Owen Farrell et Jonny May aptes pour la finale

Touchés en demi-finale, les deux joueurs autour desquels il existait un petit doute seront quasiment à coup sûr de la partie

L’Angleterre sans Owen Farrell en finale ? La scène paraît inimaginable mais elle a existé pendant quelques instants. Touché par une béquille le capitaine anglais a terminé la rencontre en laissant la charge des tirs au but à George Ford. Cependant, « (Sa jambe) est encore un peu endolorie mais il sera ok. Il y a encore quelques bobos (pour d’autres joueurs) parce que c'était un match rugueux » a souligné Eddie Jones, le sélectionneur anglais.

L’autre joueur qui pose des soucis au staff du XV de la Rose est Jonny May. L’ailier a dû sortir dès la 45e minute de jeu après une alerte à la cuisse et aujourd’hui il n’est pas à 100% : « Nous avons effectué une promenade ce matin et avons dû dire à Jonny de ralentir le pas. Il est probablement en meilleure forme que la semaine dernière au même moment » a tenté de dédramatiser le sélectionneur anglais…