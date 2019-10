Penaud et Dupont encore ménagés

Les Bleus ont eu un programme assez chargé aujourd’hui avec musculation ce matin et entraînement cet après-midi

Après une semaine sans jouer et en prévision du quart de finale face au Pays de Galles, les Bleus travaillent à Oita. Au programme, ce matin, une séance de musculation puis cet après-midi le groupe s’est entraîné ! Problème, Damian Penaud a été préservé suite à la douleur qu’il a ressenti au bas ventre hier. Antoine Dupont de son côté traine encore des problèmes au dos… Le demi de mêlée titulaire a encore effectué la séance à l’écart du groupe. Ses problèmes le suivent depuis maintenant 2 semaines et le staff ne semble pas plus s’en inquiéter et Baptiste Serin s’est dit « prêt » en conférence de presse.