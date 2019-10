Petite finale : Les All Blacks "ultra-motivés" selon Steve Hansen

En conférence de presse, Steve Hansen, le sélectionneur des All Blacks, rejette l'idée de ne pas jouer à fond la petite finale.

"Beaucoup d'observateurs extérieurs disent que c'est un match inutile et que personne n'a envie de jouer. Je peux vous dire qu'au sein du groupe, qu'il s'agisse des joueurs ou du staff, nous sommes ultra-motivés pour montrer à tous que notre dernière sortie n'était pas à la hauteur de nos capacités.

Ce match est important à nos yeux pour trois raisons. D'abord, on sort d'une défaite. Ensuite, il s'agit du pays de Galles et on a une histoire avec eux qu'on se doit de faire perdurer. Enfin, on a un rang et un héritage à honorer. On se doit d'honorer nos couleurs. Face à nous, on aura une équipe qui sort aussi d'une défaite et a besoin de marquer les esprits. Peut-être même qu'ils se disent qu'en cas de victoire face aux All Blacks, ce sera comme s'ils avaient remporté la Coupe du Monde.

À nous de nous remobiliser avec la bonne attitude, l'implication nécessaire avec le maximum d'exigence", a ainsi déclaré Steve Hansen, dont ce sera le dernier match à la tête des All Blacks, en conférence de presse.

Concernant sa composition d'équipe pour la petite finale, avec de nombreux changements, Steve Hansen souhaite récompenser les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et les jeunes pousses : "Ils sont à fond, frais et motivés. Pour les autres, c'est une manière d'investir sur le futur."