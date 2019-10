Quarts, demies, finale : aucun match annulé même en cas de typhon

Le typhon Hagibis perturbe le déroulement de la Coupe du monde de rugby. Plusieurs matches ont été annulés mais cela ne sera plus possible à partir des quarts de finale. Explications.

Ce jeudi, la World Rugby a annoncé l'annulation de deux matches de la phase de groupes : France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Italie. Mais à partir des matches à élimination directe, si un nouveau typhon s'abat sur le Japon, aucun match ne pourra être annulé.

En effet, selon le règlement de la World Rugby, "si un match par élimination directe ne peut commencer le jour prévu, ledit match sera considéré reporté et reprogrammé pour être disputé dans les deux jours qui suivent le jour du match prévu, ou une plus longue période déterminée par la Rugby World Cup Limited".

Les quarts de finale de la Coupe du monde se joueront le samedi 19 octobre et le dimanche 20 octobre et les demi-finales auront lieu le samedi 26 et le dimanche 27 octobre. Quant à la finale, elle se déroulera le samedi 2 novembre et sera précédée, la veille, par la petite finale.