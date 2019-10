Que faut-il attendre d’Angleterre – Nouvelle Zélande ?

Première demi-finale demain avec un choc au sommet et sûrement une finale avant l’heure entre le XV de la Rose et les All-Blacks

Pouvait-on rêver mieux pour une demi-finale de coupe du monde ? Les deux équipes avec le plan de jeu le plus intéressant depuis le début de cette compétition. Deux coachs aux idées bien faites et bien marquées, des duels à tous les niveaux, on ne pouvait faire plus alléchant. Outre le choc des 3e lignes, les charnières auront leur mot à dire avec le retour de George Ford en 10 accompagné d’Owen Farrell en premier centre côté anglais pour faire face à Richie Mo’ounga et Anton Lienert-Brown chez les Blacks. Beauden Barrett à l’arrière essaiera de relancer les ballons laissés en route par le jeu au pied de la paire Ford/Farrell.

Difficile de dire qui prendra le dessus dans ce choc au sommet mais l’envie de voir les Blacks chuter est grande (crime de lèse-majesté) et les soldats de la Perfide Albion semblent les mieux placés pour le faire. Comme d’habitude à ce niveau-là, tout devrait se jouer sur de petits détails et les anglais semblent prêts à le faire. La première ligne anglaise peut faire souffrir son homologue mais les Néo-Zélandais viseront le secteur de la touche déficitaire chez le XV de la Rose notamment face à ces mêmes All-Blacks.

Notre prono : Angleterre