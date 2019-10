Que faut-il attendre d’Australie-Géorgie ?

Un seul match au programme aujourd’hui avec une rencontre a priori déséquilibrée sur le papier entre les Wallabies et les Lelos

Finalement, le week-end commence par une rencontre qui aura lieu. Non perturbée par le passage du typhon Hagibis, les Australiens et les Géorgiens vont pouvoir s’affronter à Shizuoka. Sur le terrain, les Wallabies semblent vraiment supérieurs et devraient ne faire qu’une bouchée des Géorgiens. Mais, pour la dernière apparition au niveau international de Mamuka Gorgodze, les joueurs du Caucase auront à cœur de bien figurer et d’imposer un défi physique de tous les instants à leurs adversaires. Pour répondre à la force géorgienne, les Australiens lanceront leurs flèches arrières avec la pépite Jordan Petaia et seront guidés par un troisième ouvreur en quatre rencontres : Matt To’omua.

Pour résumer, l’Australie devrait s’en sortir s’il elle ne tombe pas dans le piège de l’affrontement physico-physique proposé par la Géorgie.

Notre prono : Australie par + de 10 points