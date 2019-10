Que faut-il attendre de Pays de Galles – Afrique du Sud ?

Deuxième demi-finale au profil différent de la première avec un affrontement de poids lourds et deux équipes au style de jeu frontal

Il n’y a pas de hasard à retrouver Gallois et Sud-Africains en demi-finale de cette coupe du monde étant donné qu’ils font partie des quatre meilleures nations mondiales. Les plus fins parieurs auront même vu venir ce dernier carré tant il est logique. Mais aujourd’hui, ce sont deux équipes éloignées de leurs convictions de début de compétition qui vont s’affronter à Yokohama. L’Afrique du Sud s’avance avec ses armes qui sont la puissance et le jeu d’avant. Loin, d’être glamour, ce style de jeu est au moins efficace et broie l’adversaire comme on a pu le voir en quarts de finale face au Japon. En face, les Gallois ont du répondant dans le combat avec un pack qui ne donne pas sa part aux chiens au moment d’aller combattre dans les rucks. Quant aux arrières, le pragmatique Pollard sera opposé au non moins pragmatique Biggar. Un duel à haute altitude entre deux joueurs qui ne prennent pas beaucoup de risques dans leur animation offensive. Mais, les Gallois auront peut être un supplément d’âme en rentrant sur la pelouse quatre ans après avoir été éliminés par ces mêmes Springboks au stade des quarts de finale. Gareth Davies, le demi de mêlée du XV du Poireau, n’a pas oublié et voudra prendre sa revanche comme tous ses coéquipiers présents ce jour-là sur la feuille de match.

Les deux équipes seront privées dans leur ligne arrière de créateurs. Liam Williams côté gallois et Cheslin Kolbe pour les Boks. Un soulagement pour les défenses mais une grande perte de chaque côté. On devrait assister à une rencontre à haute intensité avec un avantage pour les Sud-Africains sur la fin du match.

Notre prono : Afrique du Sud