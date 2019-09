Que faut-il attendre d’Écosse – Samoa ?

Un seul match au programme demain avec un étonnant Écosse – Samoa. Les Écossais n’ont plus le droit à l’erreur alors que les Samoans peuvent poser leur empreinte sur la poule A

L’Écosse joue déjà sa survie

La victoire japonaise face au XV du Trèfle a tout changé pour les Écossais qui n’ont plus le droit à l’erreur. Pour le moment les coéquipiers de Stuart Hogg sont bons derniers de la poule avec 0 points et voient surtout trois équipes devant eux au classement. Une victoire bonifiée leur permettrait de recoller sur leurs adversaires du jour et mettrait 4 équipes avec seulement 4 points d’écart. Une simple victoire laisserait un espoir mais le XV du Chardon serait toujours à la quatrième place. En cas de défaite, autant dire que les espoirs s’envoleraient pour les hommes de Gregor Townsend qui seraient quatrièmes de leur groupe et même pas qualifiés pour la prochaine coupe du monde. Les Ecossais vont donc miser sur leur charnière 100% « française » avec Laidlaw et Russell pour mettre de la folie face à la puissance samoane. Pour contrer la densité physique îlienne, le sélectionneur a décidé de changer toute sa troisième ligne avec notamment le forfait d’Hamish Watson.

Les Samoa pour prendre la tête

Après avoir assuré face à de faibles Russes, les Samoans passent leur premier vrai test de cette coupe du monde face à une nation majeure du rugby mondial. Une victoire les placerait en tête de la poule à égalité avec le Japon et avec 3 points d’avance sur l’Irlande. Une point de bonus offensif permettrait même aux îliens de quasiment se qualifier pour la prochaine coupe du monde en 2023. Les Samoans essaieront donc de marquer physiquement leurs adversaires du jour en imposant un combat de tous les instants tout en faisant attention à ne pas être aussi indisciplinés que lors du premier match face à la Russie (2 cartons jaunes).

Notre prono : Écosse par + de 10 points