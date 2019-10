Que faut-il attendre des matches de dimanche ?

Quatre rencontres au programme sont maintenues pour la journée de dimanche avec de drôles de matches et un énorme Écosse – Japon

Namibie – Canada

Le match le plus indécis de cette coupe du monde sur le papier. Entre deux petites nations, chacune voudra valider sa compétition en gagnant cette rencontre qu’elle a dû cocher depuis le départ. Les Namibiens ont fait meilleure impression depuis le début du mondial nippon que leurs adversaires du jour mais les Canadiens ont peut être gardé leurs meilleures cartes pour ce match afin de valider quatre ans de travail. La Namibie semble donc au dessus si elle arrive à tenir le même rythme que celui qu’elle a imposé aux All-Blacks lors de leur dernier match de poules.

Notre prono : Namibie par – de 10 points

États-Unis – Tonga

Rencontre sans enjeu pour ces deux équipes qui n’ont pas gagné de matches pour le moment. Dans la poule de la France, la troisième place n’est pas non plus accessible en vue d’une qualification directe pour 2023. Autant dire que c’est une question d’honneur plus que de classement pour les deux équipes. Physiquement, les États-Unis semblent inférieurs aux Tongiens qui pourront en profiter sur la fin de rencontre et dérouler.

Notre prono : Tonga par + de 15 points

Pays de Galles – Uruguay

La rencontre la plus déséquilibrée de la journée entre des Gallois efficaces et leaders la poule et l’Uruguay, belle surprise du mondial. Normalement, il ne devrait pas y avoir photo et le XV du poireau va s’imposer par une grande marge pour assurer sa première place et rejoindre le XV de France en quart de finale à Oita. Pas de surprise à prévoir logiquement mais les Uruguayens pourront sortir la tête haute de leur mondial.

Notre prono : Galles par + de 20 points

Japon – Écosse

C’est LE match décisif de cette phase de poules ! Il pourrait cependant ne pas avoir lieu si le typhon Hagibis a fait trop de dégâts. Sur le plan sportif, les Japonais ne voudront pas revivre le traumatisme d’il y a quatre ans, lorsqu’il s’était déjà inclinés face à ces Écossais et qu’ils ne s’étaient pas qualifiés malgré leur victoire sur l’Afrique du Sud. A domicile, les Brave Blossoms semblent plus que jamais armés pour atteindre les phases finales. L’Écosse aura du répondant et progresse depuis le début du mondial après sa défaite initiale face à l’Irlande. Le Japon est toutefois en position de force et n’aura besoin que d’un point pour se qualifier si les Écossais ne prennent pas de bonus offensif. Autant dire que c’est un véritable huitième de finale qui attend les deux équipes.

Notre prono : Japon par – de 7 points