Que faut-il attendre des matches de dimanche ?

Deux rencontres sont au programme demain avec un très gros choc de ce premier tour et un match que l’on demande à voir après l’exploit uruguayen face aux Fidji.

Géorgie - Uruguay : l’Uruguay pour rêver, la Géorgie pour se réveiller

On avait quitté « Los Terros » ivres de joie après leur surprenante victoire sur les Fidji et voilà l’heure de la confirmation. Et quoi de mieux qu’un match qui pourrait être à leur portée pour leur apporter les rêves les plus fous ? En face, la Géorgie se doit absolument de réagir après n’avoir existé qu’une seule période face à un Pays de Galles qui avait relâché l’étreinte. Les Lelos ont montré qu’ils pouvaient s’appuyer sur un fort paquet d’avant. Ce match pourrait être un bel affrontement physique. Les Uruguayens devraient payer leur débauche d’énergie face aux Fidjiens.

Notre prono : Géorgie par + de 7 points

Australie – Pays de Galles : le choc

Après Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud, c’est le deuxième match qu’attend impatiemment la planète ovale et il concerne indirectement le XV de France. Les deux équipes ont montré leur valeur lors de leur premier match en venant à bout respectivement des Fidji et de la Géorgie dans deux styles différents. Les Australiens ont mis une heure à prendre la mesure des îliens mais ont empoché le bonus offensif alors que les Gallois ont tordu les Géorgiens en l’espace d’une mi-temps. L’opposition va donc faire des étincelles pour connaître le premier de cette poule qui croisera en quarts de finale avec la France selon son classement.

Notre prono : Pays de Galles par – de 5 points.