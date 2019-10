Que faut-il attendre des matches de dimanche ?

Journée de grands matches en ce dimanche avec l’avenir du XV de France qui sera en jeu, et deux affiches très déséquilibrées sur le papier

Nouvelle-Zélande – Namibie : vers un nouveau carton des Blacks

C’est peut être le match le plus déséquilibré à venir de toute la phase de poules de la Coupe du Monde. Ce match pourrait rappeler de mauvais souvenirs aux Namibiens qui s’étaient inclinés en 2015 sur le score de 58-14 en phase de poules. Ce n’est pas le match le plus prolifique de l’histoire de la coupe du monde mais l’affiche de demain pourrait le devenir. A la vue des forces en présence depuis le début du mondial japonais, les néo-zélandais même s’ils ont fait tourner devraient assurer un score fleuve.

Notre prono : Nouvelle-Zélande par + de 60 points

France – Tonga : la course aux quarts

Pour les Bleus, l’équation est simple : il faut prendre deux points au minimum et la route des quarts de finale s’ouvrira en grand devant eux ! Il y a donc trois scénarios possibles : le XV de France s’impose face aux Tonga et affrontera l’Angleterre pour la première place du groupe ; les joueurs de Jacques Brunel font match nul avec les îliens et récupèrent les deux points qu’il leur faut et scénario improbable, le XV de France perd en prenant le bonus offensif et le bonus défensif, ce qui lui suffit pour voir les phases finales de la compétition. Avec le nouveau turnover prévu par le staff, gageons que les Bleus ne nous feront pas de mauvaise blague et sauront s’imposer avec la manière face à un adversaire réputé plus faible sur le papier mais qui voudra marquer les coéquipiers de Jefferson Poirot au fer rouge.

Notre prono : France par + de 20 points avec bonus offensif

Afrique du Sud – Canada : les Springboks pour rester au contact

Au moment de démarrer leur rencontre, les Sud-Africains connaîtront le résultat du match des All-Blacks qui sont leaders de la poule. Pour marquer les esprits, les Springboks voudront répondre au résultat des Néo-Zélandais. Nous devrions assister à une nouvelle rencontre déséquilibrée au cours de laquelle, les coiffeurs sud-africains pourraient se montrer très durs envers leurs adversaires du jour. Il n’est pas impossible qu’on assiste à une des plus grandes défaites de l’histoire de la coupe du monde.

Notre prono : Afrique du Sud par + de 60 points.