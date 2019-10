Que faut-il attendre des matches de samedi ?

Trois gros matches au programme demain avec des rencontres déjà décisives, y compris pour le XV de France…

Australie – Uruguay : le match d’après pour les Wallabies

Drôle de rencontre entre deux équipes dont la coupe du monde n’est pas au même stade. Pour le moment, celle de l’Uruguay est parfaitement réussie après leur exploit face aux Fidji alors que celle de l’Australie a pris un coup suite à la défaite face aux Gallois dans le choc de cette poule. Les calculs sont donc simples pour les Wallabies qui doivent absolument s’imposer face à « Los Terros » avec le bonus offensif. Des Uruguayens qui ont paru émoussés face à la Géorgie déjà et qui devraient subir l’impact physique australien. Normalement il n’y aura pas de surprise dans un match très déséquilibré malgré l’envie uruguayenne.

Notre prono : Australie par + de 30 points.

Angleterre – Argentine : dernière cartouche pour les Pumas

L’équation est simple pour l’Argentine : gagner ou rentrer au pays avant les quarts de finale. En effet, une défaite des Pumas les mettrait dans une situation très inconfortable puisque le XV de France aurait la voie grande ouverte avec une victoire le lendemain face aux Tonga. Une victoire argentine rebattrait les cartes dans la poule et obligerait les français à battre les Tongiens et les Anglais. Autant dire que les joueurs et le staff des Bleus seront pour une fois derrière nos meilleurs ennemis. Sur le plan du terrain, le XV de la Rose semble supérieur à des Argentins empruntés depuis le début de la compétition. La victoire face au futur adversaire de la France : les Tonga a été assurée sans vraiment rassurer alors que les Anglais s’avancent avec beaucoup de certitudes et un jeu très en place après avoir battu les deux adversaires les plus faibles de la poule. En cas de victoire, les hommes d’Eddie Jones seraient d’ores et déjà qualifiés pour les quarts, une belle source de motivation.

Notre prono : Angleterre par + de 10 points.

Japon – Samoa : le Japon pour une place en quarts

Les quarts de finale, les Japonais en rêvent et sont de plus en plus proches d’atteindre leur objectif. Même si une victoire bonifiée ne garantirait pas une place au tour suivant, un grand pas serait fait pour les nippons face aux Samoans. Sur le papier les coéquipiers de Michaël Leitch sont supérieurs à des Samoans beaucoup trop indisciplinés depuis le début de la compétition qui subissent en moyenne deux cartons jaunes par match … Un total bien trop gros à ce niveau de la compétition… Les Cherry Blossoms touchent donc du doigt le rêve de tout un peuple qui s’ouvre au rugby et devraient même le faire avec la manière.

Notre prono : Japon par + de 15 points.