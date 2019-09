Que faut-il attendre des matches de samedi ?

Trois affiches sont au programme demain avec des matches déjà décisifs pour la suite des aventures japonaises de certaines nations.

Argentine – Tonga : les Pumas pour rester en vie

L’équation est simple dans cette rencontre : malheur aux vaincus ! Les Argentins devront obligatoirement s’imposer avec le bonus offensif après leur déconvenue face au XV de France et pour ce faire, le staff de Mario Ledesma a mis en place un léger turnover. Cinq points pour les Pumas ou le retour en Amérique du Sud se rapprochera de plus en plus et l’illusion disparaîtra. Côté tongien, après avoir fermé le jeu pour éviter une valise contre l’Angleterre, les îliens devront se montrer bien plus entreprenants pour espérer gêner les Argentins.

Notre prono : Argentine par + de 10 points

Japon – Irlande : déjà un tournant

Match à enjeu entre deux équipes qui ont remporté respectivement leur premier match dans la poule A. Passé l’émotion de l’ouverture de leur compétition à domicile les Japonais devront encore élever le niveau face à un des favoris de la compétition : l’Irlande. Des Irlandais qui s’avancent sûrs de leurs forces après avoir battu sévèrement les Écossais (27-3) avec le bonus offensif. Avec une victoire, le XV du Trèfle sera quasiment assurée de voir les quarts de finale en ayant battu les deux équipes les plus fortes de la poule derrière lui.

Notre prono : Irlande par + de 7 points

Afrique du Sud – Namibie : les Springboks pour lancer leur mondial

Après leur défaite face aux All-Blacks dans un match d’une très grande intensité, les Springboks n’ont pris aucun point au classement. Ils se doivent donc de réagir dès demain face à leurs voisins namibiens mais avec ce qu’ils ont montré on ne se fait pas trop de soucis pour eux. Du souci, on pourrait s’en faire pour la Namibie qui a été étrillé par l’Italie, la nation la moins forte du Tier 1 à la limite du Tier 2. Gageons que l’orgueil namibien fera son effet dans un derby du sud de l’Afrique pour ne pas encaisser trop de points.

Notre prono : Afrique du Sud par + de 20 points