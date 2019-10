Que faut-il attendre du match de samedi ?

Un seul match au programme de la journée de demain suite à l’annulation d’Angleterre – France et de Nouvelle-Zélande – Italie avec un Irlande – Samoa

Le typhon Hagibis a eu raison de deux rencontres mais Irlande – Samoa aura bien lieu. Que faut-il attendre de cette rencontre ?

Irlande – Samoa : l’Irlande doit se lancer vers les quarts

Les Irlandais doivent gagner avec le bonus pour deux raisons. La première : ils peuvent encore espérer la première place de la poule en cas de défaite du Japon face à l’Écosse sous réserve d’annulation par World Rugby. La deuxième raison est psychologique. Après le camouflet japonais (défaite 19-12), les joueurs du sélectionneur Joe Schmidt doivent reprendre confiance et afficher un niveau de jeu supérieur à celui que l’on a vu également face à la Russie (36-0). Une rencontre marquée par l’inconstance en l’absence du meneur de jeu Jonathan Sexton. Face au XV du Trèfle, les Samoans n’ont plus rien à jouer, si ce n’est leur honneur ! Ils voudront imposer un défi physique de tous les instants pour marquer leurs adversaires. Si les Irlandais ne tombent pas dans le panneau, l’addition pourrait être lourde pour des Samoans limités et c’est ce que nous parions.

Notre prono : Irlande par + de 30 points