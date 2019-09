Quels bilans après les premiers matches ?

En ce jour de repos, toutes les équipes ont joué au moins un match. Tour d’horizon et premiers enseignements de cette coupe du monde.

Poule A

Japon : L’hôte de ce mondial a eu du mal à entrer dans la compétition durant une mi-temps face à de vaillants russes. Mais, à la fin de la rencontre, l’essentiel est là et les Japonais ont obtenu les cinq points grâce à leur victoire (30-10). Leur coupe du monde est parfaitement lancée, reste à confirmer pour espérer les quarts.

Russie : Les Russes sont les seuls de cette poule à avoir joué deux matches dans ce mondial. Résultat ? Un zéro pointé… Après une bonne première mi-temps face aux Japonais, les joueurs du sélectionneur Lyn Jones ont complètement craqué physiquement en deuxième période (30-10) puis face aux Samoa (9-34).

Irlande : On attendait les Irlandais et ils ont répondu présents. Dans le choc de leur poule sur cette première journée face à l’Ecosse, le Xv du Trèfle n’a fait qu’une bouchée de l’Ecosse (27-3).

Ecosse : Les Ecossais sont les grands perdants de cette première journée après leur défaite face aux Irlandais (27-3). Battus dans tous les compartiments du jeu, ils devront se remobiliser pour essayer d’atteindre les quarts de finale dans un duel face au pays hôte.

Samoa : Les îliens ont assuré l’essentiel en venant à bout de joueurs russes émoussés (34-9). Maladroits en première période, les Samoans ont accéléré ensuite et se présenteront peut être comme des trouble-fêtes pour le Japon et l’Ecosse dans une poule très ouverte pour la 2e place derrière l’Irlande qui semble un cran au-dessus.

Poule B

Nouvelle-Zélande : Les All-Blacks qu’on annonçait un peu en-dedans ont répondu sur le terrain. Avec une victoire probante face à l’Afrique du Sud (23-13), les néo-zélandais ont envoyé un message fort : ils sont prêts.

Afrique du Sud : Dans le choc de cette première journée, les Springboks ont tenu tête aux Blacks mais cela n’a pas suffi pour s’imposer. Les Sud-Africains n’ont même pas pris le bonus défensif…

Italie : Elle est là la petite surprise de cette poule ! Quoiqu’il arrive, les Italiens seront toujours en tête quand toutes les équipes auront joué deux rencontres. Avec deux victoires bonifiées face à la Namibie (47-22) et au Canada (48-7), les Transalpins pointent en tête de la poule B avec 10 points.

Namibie : Les Namibiens sont venus au Japon pour essayer de vaincre des nations de leur niveau et d’accrocher des équipes supérieures. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas tenu la distance face à l’Italie malgré de belles choses entrevues dans le jeu.

Canada : Les Canadiens n’ont pas existé pour le moment dans ce mondial. Défaits par des Italiens inspirés, les Cannucks ont pour le moment plus fait parler d’eux pour leurs facéties hors terrain que sur la pelouse.

Poule C

France : Le contrat est rempli pour le XV de France. Pour espérer voir les quarts de finale il fallait vaincre l’Argentine pour l’ouverture du mondial et ce fut le cas (23-21). Auteurs d’une première période exceptionnelle avant de s’affaisser par la suite, les Bleus s’en sont sortis grâce à un drop de Camille Lopez. Il ne faudra pas se rater face aux Etats-Unis et aux Tonga pour voir les quarts.

Argentine : Les Pumas ont peut être vu leur coupe du monde s’arrêter au moment où la pénalité d’Emiliano Boffelli a fui les poteaux du Tokyo Stadium face à la France. Les Argentins se retrouvent maintenant dans l’obligation de battre l’Angleterre pour compenser cette défaite initiale (23-21) et de s’imposer avec bonus face aux Etats-Unis et aux Tonga.

Angleterre : Le bilan anglais est parfait comptablement avec 10 points pris sur 10 possibles en deux matches. Cependant, dans le jeu, le XV de la Rose est encore perfectible et Eddie Jones ne s’est pas gêné pour le rappeler.

Tonga : Lors de leur premier match face à l’Angleterre, les Tongiens ont totalement fermé le jeu afin de contrarier les plans anglais. Résultat ? Une défaite (35-3) et une interrogation sur le niveau réel de cette équipe.

Etats-Unis : Les Américains ont subi la loi de leurs cousins anglo-saxons pour leur premier match dans ce mondial (45-7). Peu d’enseignements à tirer de cette rencontre pour les Eagles qui voudront relever la tête face au XV de France.

Poule D

Australie : Mission accomplie pour les Wallabies dans une rencontre qui sentait le piège à plein nez face aux Fidji avec une victoire bonifiée (39-21). Seul point négatif pour les Aussies, leur ailier Reece Hodge sera suspendu jusqu’aux quarts de finale pour un geste dangereux sur Peceli Yato.

Fidji : On attendait les Fidjiens comme la surprise de cette poule, capables de faire déjouer les Australiens. Au final, la surprise fut un choc pour les îliens. Défaits logiquement par l’Australie (39-21) pour leur premier match, le ciel est tombé sur les têtes fidjiennes lors de la deuxième rencontre face à la « garra charrua » uruguayenne (défaite 30-27). Pour espérer quelque chose dans ce mondial, les coéquipiers de Waqaniburotu devront s’imposer avec bonus face à la Géorgie et au Pays de Galles en espérant une défaite galloise face à l’Australie.

Pays de Galles : Les Gallois sont prêts pour la coupe du monde. Ils ont éteint les Géorgiens en une mi-temps avant de s’imposer (43-14) en relâchant la pression en deuxième période. RAS pour les Gallois pour le moment qui peuvent se concentrer sur le choc de cette poule face à l’Australie.

Géorgie : Comme les Fidji, on attendait les Géorgiens comme des empêcheurs de tourner en rond dans cette poule. Malheureusement pour eux, les Lelos sont passés complètement à côté de leur début de match et ont laissé les Gallois s’imposer facilement (43-14). La deuxième période peut représenter un motif d’espoir pour la suite de la compétition.

Uruguay : C’EST LA SURPRISE DE CE DÉBUT DE COUPE DU MONDE ! Vainqueurs héroïques face aux Fidji (30-27), « Los Terros » ont d’ores et déjà réussi leur mondial ! Fantastiques de courage et d’abnégation pour défendre leur ligne et contrer les attaquants fidjiens, ils sont la très belle surprise de la compétition nippone !