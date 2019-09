Qui sont les remplaçants potentiels de Demba Bamba ?

Forfait après une déchirure à la cuisse, le pilier droit français va laisser sa place dans le groupe à un joueur appelé par le staff. Tour d’horizon des candidats à ce remplacement

Les favoris

Uini Atonio

Le Rochelais possède un avantage non négligeable : son vécu international. Avec 32 sélections, il pourrait apporter toute son expérience à un groupe jeune au Japon. Malheureusement pour lui, il ne semble pas être dans les standards voulus par le staff actuel qui prône un rugby de mouvement et de vitesse. Or, Atonio (1m97, 155 kg) est connu pour sa bonne tenue en mêlée mais reste en retrait lorsque l’intensité augmente. De quoi faire douter le staff du XV de France dans l’éventualité d’une venue au Japon.

Cedate Gomes Sa

Le Racingman est tout le contraire d’Atonio, c’est un pilier hypermobile qui peut enchaîner les courses à haute voire très haute intensité. Moins expérimenté avec seulement 10 sélections il répond présent dans les rucks pour ralentir le jeu adverse, il peut également se trouver au soutien en cas de franchissement. Plus léger qu’Atonio (1m85, 105 kg), sa tenue en mêlée est plus discutable et il n’offre pas toutes les garanties dans la phase statique, ce qui pourrait le faire rester en France au profit de Uini Atonio.

La grosse côte

Malik Hamadache

Ce serait LA grosse surprise pour tous les suiveurs du rugby mais le staff a bien appelé Pierre-Louis Barassi en remplacement de Wesley Fofana, alors pourquoi pas Malik Hamadache et son unique sélection ? Très en jambes depuis le début de saison, le pilier droit palois a encore montré hier face au stade toulousain tout ce qu’il pouvait apporter dans le jeu dans un rôle d’impact player. Décisif sur le deuxième essai de son équipe après avoir renversé trois défenseurs sur 20 mètres, Hamadache pourrait répondre au cahier des charges du staff de Jacques Brunel. Mobile et adroit, bon en mêlée, il présente un gabarit hybride (1m90, 132 kg) entre la puissance d’Atonio et la mobilité de Gomes Sa. Son nom a peut être traversé l’esprit des décideurs du XV de France.