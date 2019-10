Ramos et Mauvaka forfaits

L’hécatombe continue pour le XV de France avec l’annonce de deux nouvelles défections dans le groupe de 31

Il y a eu Wesley Fofana puis Demba Bamba, c’est maintenant au tour de deux nouveaux joueurs de déclarer forfait pour la suite de la compétition. Et, ce sont deux joueurs du Stade Toulousain qui sont touchés. Le talonneur Peato Mauvaka souffre d’une déchirure au psoas et l’arrière Thomas Ramos d’un œdème à la cheville. Mauvaka (22 ans, 1 sélection) n’avait pas joué une seule minute depuis le début du mondial et sera remplacé par le talonneur de Toulon Christopher Tolofua (25 ans, 7 sélections). De son côté Ramos (24 ans, 9 sélections), 77 minutes en cumulé contre l’Argentine et les Etats-Unis laisse sa place dans le groupe à Rattez (27 ans, 2 sélections) qui faisait partie des six réservistes ayant suivi la préparation estivale.