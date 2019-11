Rassie Erasmus va quitter le poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud !

C’est un coup de théâtre dans la préparation de la finale, le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Rassie Erasmus a annoncé son retrait de la sélection

Tous les sélectionneurs des équipes demi-finalistes ne seront plus en poste après le mondial, et un seul des quarts de finaliste sera toujours là… pour le moment… Il s’agit de Jamie Joseph, le sélectionneur du Japon qui est annoncé parfois à la tête des All-Blacks. On assiste à un vrai transfert chez les managers des sélections.

Rassie Erasmus a de son côté attendu le dernier moment pour modifier l’approche mentale de la rencontre. Il a annoncé en conférence de presse : « C’est magnifique d’être ici, c’est aussi triste de se dire qu’il n’y a que trois jours avant de quitter tout cela. Mais je resterai hautement impliqué, je l’espère, quel que soit le nouveau sélectionneur que nous choisirons ». Lui, qui est arrivé il y a 18 mois à la tête des Springboks a promu Syia Kolisi en tant que capitaine. Le premier noir à mener les Sud-Africains sur le terrain. Il a également fait fi de l’histoire de quotas imposés par sa fédération. Il s’est même permis de rappeler les joueurs qui évoluaient hors d’Afrique du Sud comme Cheslin Kolbe ou Faf de Klerk, deux éléments phares de son squad ! Rassie Erasmus arrive donc en finale en ayant ramené le rugby sud-africain au plus haut après des années de galère. Maintenant, ses joueurs voudront lui offrir la plus belle des sorties en tant que sélectionneur à Erasmus qui restera impliqué dans le rugby au niveau de la Fédération.