Rattez et Tolofua sont arrivés au Japon

Pour compenser les forfaits de Peato Mauvaka et Thomas Ramos, les deux joueurs sont arrivés à Tokyo

Alors que le XV de France a effectué un Captain Run ce matin au stade de Kumamoto, ils s’apprêtent à accueillir deux nouveaux coéquipiers au Japon. Ils sont partis hier de Paris et ont atterri aujourd’hui dans la capitale japonaise, Vincent Rattez, l’ailier rochelais et Christopher Tolofua sont maintenant au pays du soleil levant et s’apprêtent à rejoindre leurs coéquipiers dans la journée. Alors que les toulousains Ramos et Mauvaka ont quitté le groupe ce matin, leurs suppléants seront là en début de soirée normalement.