Révélation de l'année 2019 : le Français Romain Ntamack nommé

Romain Ntamack a été nommé pour le prix de la Révélation de l'année 2019 de la World Rugby en compagnie de Joe Cokanasiga (Angleterre), Herschel Jantjies (Afrique du Sud).

Pour être éligible à ce prix, il faut justifier d'une année de présence au niveau international. Les trois prétendants ont été désignés par un panel d'anciens internationaux : Jamie Heaslip, Contepomi, Fiao'o Faamausili et Bryan Habana.

"Le Prix de la Révélation World Rugby de l'Année reconnaît le talent le plus prometteur à faire son entrée sur la scène internationale du rugby à XV ou à VII au cours de l'année et met en lumière les joueurs à surveiller de près. Il y avait plusieurs candidats remarquables et le processus de sélection de la shortlist a été difficile pour le jury. Nous avons là trois candidats exceptionnels qui mériteraient cette récompense prestigieuse", a déclaré Sir Bill Beaumont, le président de la World Rugby.

Membre du jury, Bryan Habana, champion du monde en 2007, reconnaît que le choix n'a pas été facile à faire : "Plusieurs joueurs ont fait leur apparition sur la scène internationale au cours de l'année écoulée et il n'a pas été facile de choisir seulement trois d'entre eux pour le Prix de la Révélation World Rugby de l'Année. Mais les nommés ont montré leur talent sur la plus grande scène de rugby au monde, méritant amplement leur nomination."

Le nom du vainqueur sera dévoilé le dimanche 3 novembre, lors de la cérémonie des Wolrd Rugby Awards qui sera organisée à la Prince Park Tower à Tokyo.

Les précédents récipiendaires du Prix de la Révélation World Rugby de l'année :

2018 : Aphiwe Dyantyi (Afrique du Sud)

2017 : Rieko Ioane (Nouvelle-Zélande)

2016 : Maro Itoje (Angleterre)

2015 : Nehe Milner-Skudder (Nouvelle-Zélande)