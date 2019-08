La Russie dans le grand bain

Quoiqu'il advienne à New Plymouth à l'issue de ce match, la date demeurera indélébile dans l'histoire de la coupe du monde de rugby, comme la première rencontre de la Russie dans cette compétition. Le hasard a voulu que ce soit contre les Etats-Unis... juste pour l'Histoire.

Les Russes n'ont donc pas gagné de match en coupe du monde, et pour cause. Ils fêteront là leur première participation au plus grand événement mondial de la planète ovale. On leur promet déjà l'enfer dans cette compétition, notamment face aux Australiens et autres Irlandais. Oui, l'enfer, ce sont bien les autres. Mais tout ceci, les représentants du plus vaste pays du globe le savaient déjà. Alors, leur coupe du monde, ils la jouent ce jeudi matin (ou soir en Nouvelle-Zélande), face aux Américains, l'équipe la plus abordable de la poule. La plus abordable, certes, mais les Etats-Unis partiront quand même favoris, eux qui ont, si ce n'est le niveau, tout au moins l'expérience de cinq coupes du monde disputées en 1987, 1991, 1999, 2003 et 2007. Surtout, ils ont déjà effectué leur premier match face à l'Irlande qui s'est révélé d'un niveau plus que correct, avec le centre Emerick, auteur d'un essai et très puissant, ou encore le capitaine Clever, combattant acharné et plaqueur invétéré.

Le crash des hockeyeurs source de motivation

Victorieux de deux rencontres seulement lors de toutes leurs participations (le Japon à deux reprises : 21-18 en 1987, 2003), les Américains voudront en ajouter une à leur palmarès, afin d'éviter la cuillère de bois de cette poule C. Mais qu'ils ne comptent pas sur les Russes pour leur offrir ce match, car non, les Russes ne sont pas là pour faire acte de présence. Et encore moins après la terrible tragédie qui a secoué le monde du sport russe ! Le crash de l'avion qui transportait l'équipes de hockey sur glace de Yaroslavl a considérablement soudé l'équipe, à tel point que le capitaine Vladislav Korshunov a récemment déclaré : "Maintenant, on sait qu'on va se battre pour ces mecs qu'on ne reverra jamais." Preuve, s'il en était besoin, que le sport demeure un vecteur social et de solidarité hors du commun. Alors, les Russes, galvanisés par la nouveauté de l'évènement, et probablement transcendés par cet événement sont-ils capables, pour leur entrée dans la compétition de battre les Américains ? A cœur vaillant...