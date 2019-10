Russie : le XV de départ pour affronter l'Irlande

Le sélectionneur de la Russie, Lyn Jones, a dévoilé son XV de départ qui sera aligné face à l'Irlande.

Avec deux défaites au compteur, contre le Japon (10-30) et les Samoa (9-34), la Russie n'espère plus grand-chose dans ce Mondial surtout qu'elle doit encore affronter l'Irlande et l'Ecosse.

Et justement, pour la rencontre face au XV du Trèfle (jeudi 3 octobre, 12h15 sur TMC), le sélectionneur gallois des Ours, Lyn Jones, a effectué 9 changements dans son XV de départ : la première ligne sera 100% inédite et la charnière sera composée de Perov et Gaisin.

Le XV de la Russie pour affronter l'Irlande

Titulaires : Artemyev (cap.) - Davydov, Galinovskiy, Golosnitskiy, Simplikevich - (o) Gaisin, (m) Perov - Gresev, Gadzhiev, Sychev - Fedotko, Garbuzov - Gotovtsev, Matveev, Polivalov.

Remplaçants : Selskii, Morozov, Podrezov, Ostrikov, Elgin, Ianiushkin, Khodin, Ostrouchko.