Sébastien Vahaamahina convoqué en commission de discipline

Il ne faisait pas de doute que le deuxième ligne français aurait fort à faire après son geste et il devra répondre de ses actes face aux juges de World Rugby

C’est une annonce qui est tombée laconique mais logique. Le deuxième-ligne de l’équipe de France devra se présenter pour assumer les conséquences de son geste sur Aaron Wainwright. World Rugby l’a convoqué via un communiqué : « Le deuxième ligne français Sébastien Vahaamahina a reçu un carton rouge pour un acte de jeu déloyal contraire à la Règle 9.12 (coup de coude), commis lors du quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2019 opposant la France au pays de Galles le 20 octobre. Le joueur est convoqué pour être entendu par une commission indépendante présidée par Mike Hamlin (Angleterre) et composée des anciens joueurs David Croft (Australie) et Leon Lloyd (Angleterre). L'audience aura lieu le jeudi 24 octobre à 18h00 (heure du Japon). »