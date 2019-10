Steve Hansen regrette l'absence d'une rivalité entre l'Angleterre et les All Blacks

En conférence presse, le sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen, a regretté l'absence d'une rivalité entre la Nouvelle-Zélande et le XV de la Rose.

"On peut parler de rivalité avec l'Afrique du Sud, parce qu'on s'affronte régulièrement et qu'il y a une histoire. Avec l'Angleterre c'est différent, je crois qu'on ne s'est affronté qu'une fois lors de ces six dernières années. On ne peut pas parler de rivalité quand on ne joue jamais l'un face à l'autre. Si seulement on pouvait amener les Six Nations à s'asseoir pour envisager un calendrier global, on pourrait envisager bâtir une rivalité. Le jour où ils feront ça, on pourra dire qu'ils pensent au jeu au lieu de ne penser qu'à eux..."

Au-delà de cette pique adressée au Tournoi des 6 nations, Steve Hansen a tenu à rendre hommage à Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre : "On s'est promis que quoi qu'il advienne, victoire défaite ou match nul, on ira boire une bière ensemble après coup. Cette camaraderie, qui va au-delà de nos propres équipes, malgré la dureté physique et psychologique des engagements, c'est ce qui fait la beauté de notre discipline. Il ne s'agit que de ballon, c'est important mais pas une question de vie ou de mort. C'est un peu comme jouer avec ton frère ou ta sœur. Eddie a la culture de la gagne pour avoir remporté la coupe du monde 2007 avec l'Afrique du Sud, ce qui le rend apte à transmettre ça à ses joueurs dans son management. Ils seront en pleine confiance. Tout comme nous."