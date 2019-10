Typhon - Crunch annulé : Eddie Jones déçu pour les supporters

Eddie Jones, le sélectionneur du XV de la Rose, est déçu pour les supporters qui ne pourront pas assister au crunch, annulé à cause du typhon Hagibis...

Le typhon Hagibis a entraîné l'annulation des matches France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Italie. Sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones n'a pas tardé à réagir : "Nous avons eu la confirmation officielle de l'annulation ce jeudi matin mais il y avait des rumeurs depuis hier soir et on était tous collés à nos téléphones. Devant notre hôtel, j'ai vu beaucoup de supporters déçus. Je suis désolé pour eux, certains repartent dimanche. Mais on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. C'est comme ça. On ne peut rien contre les ouragans."

Eddie Jones reconnaît que l'annulation du crunch est désormais un avantage pour préparer les quarts de finale (l'Angleterre devrait affronter l'Australie) : "Nous étions préparés dès le début à cette possibilité, on savait que cette Coupe du monde, qui jusque-là a été extraordinaire, pouvait être perturbée. Maintenant, nous pensons à notre quart de finale et on est contents d'avoir dix jours pour le préparer. Les dieux du typhon nous sourient. Nous allons passer trois jours à Miyazaki, ce sera comme un stage de trois jours. On boira une bière, on mangera du bœuf de Miyazaki, on adore ça et on partira lundi à Oita pour notre prochain match."