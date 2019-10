Typhon Hagibis : L'Ecosse met la pression pour pouvoir jouer

Après l'élimination de l'Italie sur tapis vert, à cause du typhon Hagibis, l'Ecosse ne veut pas subir le même sort et souhaite jouer son match, face au Japon, coûte que coûte.

Ce jeudi, la World Rugby a annulé les matches France-Angleterre et Nouvelle-Zélande-Italie, entraînant l'élimination de la Squadra Azzurra qui avait pourtant encore un mince espoir de qualification pour les quarts de finale.

Or, le match décisif entre le Japon et l'Ecosse pourrait être annulé à cause du typhon Hagibis ce qui serait synonyme d'élimination pour le XV du Chardon.

Pour éviter de vivre le même scénario que l'Italie, la Fédération écossaise de rugby est monté au créneau en mettant la pression sur la World Rugby : "La Fédération écossaise s'attend à ce qu'un plan soit mis en place pour pouvoir jouer sa place en quart de finale sur le terrain. Elle saura s'adapter à toute solution trouvée."

Et quelques heures plus tard, lors d'une conférence de presse, le sélectionneur du XV du Chardon, Gregor Townsend, en rajoutait une couche : "Je m'attends à ce qu'on puisse jouer ce match dimanche soir à Yokohama. Je veux croire que si World Rugby n'a pas encore annulé cette rencontre, c'est que les prévisions météo pour dimanche doivent être meilleures. Et nous avons confiance en la volonté des organisateurs de tout faire pour que ce match ait lieu. Même si c'est à huis clos ou dans un autre stade. Il y a des terrains d'entraînement qui seront sûrement moins touchés par le typhon. De quoi a-t-on besoin ? D'arbitres et de joueurs. J'ai lu les règlements : si on ne peut pas changer les dates des matches, on peut modifier les lieux. Nous sommes en face d'un cas de force majeure qui peut justifier qu'on prenne des mesures exceptionnelles. Même si ça doit se jouer lundi... Mais je pense qu'on jouera dimanche."

Si la World Rugby n'a pas encore prise de décision officielle concernant le match Japon-Ecosse, c'est parce qu'elle attend de voir l'évolution et les dégâts causés par le typhon Hagibis qui touchera le Japon ce week-end.