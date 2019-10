Uini Atonio absent trois mois

Le pilier rochelais devait être le remplaçant de Demba Bamba mais il devra passer par la case opération

Impliqué dans un imbroglio hier lorsque la Fédération française de rugby a annoncé qu’il était appelé pour remplacer Demba Bamba avant de se rétracter et de tweeter un message convoquant Cedate Gomes Sa, Uini Atonio n’aurait effectivement pas pu tenir sa place dans le groupe au Japon. On apprend aujourd’hui qu’il doit subir une intervention chirurgicale préventive au niveau des vertèbres cervicales et sera absent trois mois.

« Dans le cadre de la procédure de prévention des joueurs première-ligne, des examens du rachis cervical réalisés la semaine dernière avaient révélé une anomalie sans danger à court terme mais pouvant avoir une incidence à moyen terme. Le médecin du Stade Rochelais avait alors pris avis auprès du Docteur Bernard, chirurgien référent de la LNR, lequel avait autorisé Uini à jouer la rencontre contre Bayonne et planifié des examens complémentaires ce mardi. Dimanche matin, la potentielle sélection de Uini a accéléré l'expertise de son dossier par les chirurgiens référents » précise le club de La Rochelle.

Le staff du XV de France s’est donc évité un nouveau problème en faisant des vérifications suite aux douleurs du pilier rochelais.

Pour information, Cedate Gomes Sa est arrivé aujourd'hui au Japon.