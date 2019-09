Un grand Japon renverse l’Irlande !

Au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, les Cherry Blossoms s’imposent contre l’Irlande et confirment leur ascension dans le monde du rugby.

L’exploit face à l’Afrique du Sud à Brighton, il y a quatre ans, était immense, à tel point que les Japonais en ont fait un film. La confirmation aujourd’hui est d’autant plus grande et méritera elle aussi un péplum.

La première nation mondiale est tombée à Shizuoka face au pays hôte et cette victoire ne souffre d’aucune contestation. Ce sont pourtant les Irlandais qui posaient leur pattes vertes sur la rencontre. Dans le sillage d’un Gary Ringrose de gala, incisif et auteur d’un essai en bout de ligne, le XV du Trèfle ne semblait pas pouvoir être inquiété par des Japonais courageux mais qui souffraient physiquement et encaissaient même une deuxième réalisation par l’intermédiaire de Rob Kearney.

Néanmoins, le buteur Yu Tamura maintenait son équipe au contact et à la mi-temps, les Cherry Blossoms restaient au contact 12 à 9, l’exploit était en marche.

Une deuxième période parfaite

Au retour des vestiaires, l’étau japonais se resserrait en défense et la pression en attaque se faisait constante puis à l’heure de jeu Kenki Fukuoka faisait passer son équipe devant (16-12).

Tamura rajoutait même trois points pour tenir l’Irlande à un essai transformé, l’happy end était plus que jamais proche (19-12).

Les Irlandais jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais ça ne suffisait pas, Fukuoka tel un super-héros interceptait un dernier ballon avant d’être repris à cinq mètres de la ligne. Le ballon ne sortira pas de cette zone du terrain et comme un symbole de l’impuissance irlandaise, Carbery préféra même taper en touche alors qu’il y avait cent mètres à remonter pour assurer le bonus défensif.

Le Japon poursuit donc son sans-faute dans son mondial et l’Irlande devra dorénavant tout gagner pour voir les quarts de finale et espérer un faux pas nippon pour la première place du groupe.