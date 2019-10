Un Tournoi des 7 nations avec le Japon ?

La très belle Coupe du monde du Japon suscite l'engouement et l'ancien international du XV de la Rose, Ugo Monye, rêve de voir le Japon intégrer le Tournoi, qui deviendrait celui des 7 nations.

Entre 2008 et 2012, Ugo Monye a porté quatorze fois le maillot de la sélection anglaise et a même participé à la tournée 2009 des Lions britanniques en Afrique du Sud.

Désormais consultant pour BT Sport et chroniqueur pour le Guardian, l'ancien centre et ailier des Harlequins estime, dans sa dernière chronique, que le Japon devrait intégrer le Tournoi des 6 nations : "Le Japon réalise des performances de haut niveau qui n'ont rien à voir à celles des équipes du Tier-2. Pourquoi ne pas les faire jouer dans le Tournoi ? Je sais que cela peut paraître ridicule à cause de la distance. Mais pour être honnête, avec ce que réalise le Japon lors de ce Mondial, les superpuissances du rugby ont besoin du Japon."

Ugo Monye espère même que cela arrive le plus vite possible : "Je ne doute pas que le Japon soit sollicité pour jouer une grande compétition annuelle comme le Tournoi ou le Rugby Championship. D'un point de vue purement personnel, en tant que passionné du rugby de l'hémisphère Nord, j'espère que les organisateurs du Tournoi des 6 nations porteront un intérêt à l'équipe du Japon".

Le rêve d'un Tournoi des 7 nations d'Ugo Monye ne devrait probablement jamais se concrétiser d'autant plus qu'une franchise japonaise évolue dans le Super Rugby, la compétition phare des clubs de l'hémisphère Sud. Et on se souvient qu'il y a quelques années, l'Argentine songeait elle aussi à intégrer le Tournoi des 6 nations avant de finalement rejoindre le Rugby Championship.

Rejoindre le Rugby Championship permettrait au Japon, 7e nation au classement de la World Rugby, de sortir de son isolement du continent asiatique.