Vers une annulation de France – États-Unis ?

Un typhon menace la bonne tenue du match des Bleus mercredi, un scénario qui n’arrangerait pas les Français …

Nul doute que le staff du XV de France a les yeux rivés sur le plan de jeu des États-Unis et les systèmes offensifs et défensifs américains mais aussi sur la météo. Pourquoi ? Tout simplement parce que le typhon Mitag est à proximité de l’île de Kyushu où se situe Fukuoka, lieu de la rencontre entre les Bleus et les Eagles.

D’après les prévisionnistes le passage du 18e typhon de l’année est prévu pour mercredi sur la ville, jour de … France – États-Unis …

Les cartes pourraient être rebattues

Autant dire que ce cas de figure n’arrangerait pas le XV de France qui s’est imposé dans un match couperet face à l’Argentine pour l’ouverture de sa coupe du monde. En effet, le match étant annulé et non pas reporté, World Rugby a stipulé avant le mondial que dans ce cas de figure chaque équipe gagne 2 points au classement, au lieu de … 5 comme espéré par le staff français et les joueurs…

Autant dire que les Bleus vont espérer pour que le ciel ne leur tombe pas sur la tête !