Vivez l'après-match dans le vestiaire du XV de France

Guilhem Guirado a livré un discours poignant après la rencontre et l'élimination de l'équipe de France face au Pays de Galles (20-19), une belle promesse pour l'avenir

Le capitaine du XV de France s’est livré : « Les gars, je suis fier de vous. J'étais persuadé qu'on allait gagner. » avant de poursuivre sur la promesse d’avenir et les qualités des Bleus : « Je veux que vous vous mettiez dans le crâne que les choses qu'on arrive à faire, aucune équipe n'en est capable. Même les Blacks ! Les choses les plus simples, ils les font très bien. Des petites choses anodines, mais au niveau international vous le payez cash ! Vous prenez une tarte dans la gueule ! »

Il a ensuite voulu préciser que l’aventure humaine était supérieure à tout depuis deux mois : « Je vous dis des conneries là peut-être pour vous mais pour moi, ça me semble important. Ce qui fait la force d'une Coupe du monde, c'est qu'au début, il y a des joueurs que tu ne connais pas très bien mais t'apprends à les connaître. Au bout d'une semaine, on a l'impression qu'on est frères de club. Le rugby et le terrain c'est pas le plus important. »

N’oubliant pas de rappeler les joueurs à l’ordre pour les mois à venir quand ils se recroiseront en club Guirado a remercié également le staff : « Vous ne comptez pas vos heures avec nous qui sommes des casse-couilles. Mais dans le bon sens du terme. Je vous l'ai dit qu'on était des bons Français. Ce soir, on a été des vrais Français. »

Le capitaine français prend sa retraite après 74 sélections et dix ans en bleu.

Retrouvez l’intégralité de l’intimité du vestiaire sur la vidéo en tête d’article.