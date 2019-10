Vunipola vers un forfait contre la France

Le troisième ligne anglais a été aperçu avec une botte de protection sur sa cheville et se dirige vers une absence face au XV de France

L’Angleterre tremble. Non pas parce qu’elle a peur du XV de France mais par rapport au destin mondial de son troisième ligne centre, Billy Vunipola. En effet, sorti sur blessure face à l’Argentine, il est au centre d’un jeu de poker menteur du staff. A la question « Porte-t-il une botte ? », l’adjoint Neal Hatley a répondu « Non, il se déplace bien. ». Mais, il semblerait que l’entraîneur de la mêlée du XV de la Rose ne vive pas toute la journée avec Vunipola. Le troisième-ligne a été aperçu avec une botte de protection (voir ci-dessous) dans le hall de son hôtel et nul doute que le staff de l’Angleterre ne prendra pas de risques alors que son équipe est déjà qualifiée avant d’affronter la France. C’est Mark Wilson qui devrait prendre sa place dans le XV de départ.

Farrell, Nowell et Marler ménagés

En parallèle de cette interrogation, trois joueurs qui ont joué face à l’Argentine n’ont pas participé à l’entraînement prévu par Eddie Jones. Owen Farrel, Jack Nowell et Joe Marler ont été préservés et ne devraient pas être sur la feuille de match face au XV de France. La composition sera connu jeudi dans la matinée en France.