Warren Gatland : « La meilleure équipe a perdu aujourd’hui. »

Le sélectionneur gallois n’a pas manqué de rendre hommage à son adversaire du jour après la victoire de son équipe

Warren Gatland (sélectionneur du Pays de Galles) : « La meilleure équipe a perdu aujourd'hui. Le carton rouge a été important bien sûr. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que nos gars n'ont pas abandonné, ils ont continué de travailler. Tactiquement, les Français ont été très intelligents dans leur façon de jouer. Je suis très fier de mes joueurs parce que je pense que certaines équipes auraient capitulé, mais nous non. On peut rester encore deux semaines au Japon.

Je pense qu'on a encore montré notre caractère. La France a très bien joué, il leur a manqué un peu de réussite. Ils ont fait des progrès depuis le Tournoi. Ils ont eu un plan tactique très bon, avec un Dupont très bon, des avants solides et des offloads exceptionnels. On a été en danger, c'est clair. J'avoue que j'ai été nerveux, je suis passé par toutes les émotions pendant ce match. On pense à tous les scénarios. »