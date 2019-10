Warren Gatland ne sera pas le sélectionneur des All-Blacks

L’actuel sélectionneur du Pays de Galles ne reviendra pas dans son pays d'origine pour entraîner la Nouvelle-Zélande

C’est une phrase lapidaire et lourde de sens qu’a prononcé Steve Tew, le directeur exécutif de New Zealand Rugby : « Il est impossible d'entrainer à la fois les All Blacks et les Lions sur une période de quatre ans »

Dirigé vers Warren Gatland ce petit mot exclut d’office le sélectionneur du Pays de Galles qui a prévu d’être l’entraîneur pour la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud en 2021.

Mais, Gatland n’a jamais dit publiquement qu’il souhaitait être le futur sélectionneur des Blacks. Autant dire qu’il pourrait s’abstenir après cette sortie de Steve Tew.

Pour succéder à Steve Hansen, double champion du monde avec les Blacks en 2011 et 2015, plusieurs noms sont évoqués dont l’adjoint actuel Steve Foster, le coach des Canterbury Crusaders Scott Robertson ou le sélectionneur du japonais, Jamie Joseph.