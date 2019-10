Willi Heinz va rester avec le groupe anglais

Forfait pour la finale, le demi de mêlée va rester au Japon pour soutenir son équipe malgré son remplacement par Ben Spencer

C’est une bonne nouvelle pour Willi Heinz. Annoncé forfait après une blessure aux ischios-jambiers, le demi de mêlée remplaçant va rester au Japon avec le groupe anglais.

« Willi voulait rester, et on voulait qu'il reste. Donc la discussion n'a pas été compliquée. C'est comme quand vous demandez votre femme en mariage et qu'elle est d'accord. C'est facile. Heinz va notamment aider Ben Spencer à s'intégrer à l'équipe. Il sait qu'il a un nouveau rôle à jouer et il veut le faire pleinement. Il va aider Ben Spencer, qui vient d'arriver et doit apprendre quelques trucs. Il a déjà commencé à la guider. » a expliqué Eddie Jones, le sélectionneur anglais.

Ben Spencer, le joueur des Saracens faisait partie du groupe élargi qui a préparé la Coupe du Monde avec l’Angleterre et compte trois sélections.