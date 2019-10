World Rugby Awards - Equipe et entraîneur de l'année : les prétendants dévoilés

La World Rugby a annoncé aujourd'hui les équipes sélectionnées pour le titre de meilleure équipe de l'année ainsi que les noms des entraîneurs dans la catégorie du meilleur entraîneur de l'année.

La cérémonie des World Rugby Awards se tiendra le 3 novembre à Tokyo, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.

Et chaque jour, la World Rugby annonce les prétendants, catégorie par catégorie. Après "la meilleure révélation de l'année" et "le plus bel essai de l'année", découvrez les nommés pour le titre de "meilleure équipe de l'année" et "meilleur entraîneur de l'année".

Equipe de l'année : le Japon s'invite à la fête

Les cinq équipes sélectionnées pour cette récompense sont l'Afrique du Sud, l'Angleterre, le Japon, le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande.

On peut penser que le titre reviendra au futur champion du monde (Angleterre ou Afrique du Sud) mais le Japon, auteur d'un Mondial époustouflant pourrait créer la surprise.

Les précédentes Equipes World Rugby de l'année :

2018 : Irlande

2017 : Nouvelle-Zélande féminine XV

2016 : Nouvelle-Zélande

2015 : Nouvelle-Zélande

2014 : Nouvelle-Zélande

2013 : Nouvelle-Zélande

2012 : Nouvelle-Zélande

2011 : Nouvelle-Zélande

2010 : Nouvelle-Zélande

2009 : Afrique du Sud

2008 : Nouvelle-Zélande

2007 : Afrique du Sud

2006 : Nouvelle-Zélande

2005 : Nouvelle-Zélande

2004 : Afrique du Sud

2003 : Angleterre

2002 : France

2001 : Australie



Entraîneur de l'année : Eddie Jones favori

Concernant le titre de meilleur entraîneur de l'année, on retrouve les sélectionneurs des cinq équipes en lice pour le trophée de « meilleure équipe de l'année » : Rassie Erasmus (Afrique du Sud), Eddie Jones (Angleterre), Jamie Joseph (Japon), Warren Gatland (Pays de Galles) et Steve Hansen (Nouvelle-Zélande).

Déjà lauréat en 2017, Eddie Jones a la faveur des pronostics. Avec une victoire en finale, la récompense ne pourrait pas lui échapper.

Précédents Entraîneurs World Rugby de l'année :

2018 : Joe Schmidt (Irlande)

2017 : Eddie Jones (Angleterre)

2016 : Steve Hansen (Nouvelle-Zélande)

2015 : Michael Cheika (Australie)

2014 : Steve Hansen (Nouvelle-Zélande)

2013 : Steve Hansen (Nouvelle-Zélande)

2012 : Steve Hansen (Nouvelle-Zélande)

2011 : Graham Henry (Nouvelle-Zélande)

2010 : Graham Henry (Nouvelle-Zélande)

2009 : Declan Kidney (Irlande)

2008 : Graham Henry (Nouvelle-Zélande)

2007 : Jake White (Afrique du Sud)

2006 : Graham Henry (Nouvelle-Zélande)

2005 : Graham Henry (Nouvelle-Zélande)

2004 : Jake White (Afrique du Sud)

2003 : Clive Woodward (Angleterre)

2002 : Bernard Laporte (France)

2001 : Rod Macqueen (Australie)