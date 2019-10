World Rugby dévoile les médailles de la Coupe du monde Xavier BEAL | Écrit pour

Le 29/10/19 à 11:15 , mis à jour le 29 Octobre 2019 à 11:15 | Par| Écrit pour TF1 Le 29/10/19 à 11:15 , mis à jour le 29 Octobre 2019 à 11:15 | Voir le site de Coupe du Monde de Rugby

A quelques jours de la finale et de la petite finale, World Rugby et le Comité d'organisation du Mondial 2019 ont dévoilé le design des médailles d'or, d'argent et de bronze.