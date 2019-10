XV de France : 11 changements pour affronter les Tonga

Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France, a dévoilé son XV de départ pour affronter les Tonga, dimanche et a procédé à 11 changements.

Forcément, avec deux matches en quatre jours, on s'attendait à un gros turn-over dans le XV de départ des Bleus.

Et pour faire face aux Tonga (le dimanche 6 octobre à 9h45 sur TF1), Jacques Brunel a effectué onze changements par rapport à l'équipe qui a battu les États-Unis (33-9) le mercredi 2 octobre.

Les titulaires du premier match face à l'Argentine (victoire 23-21), sont de retour, avec notamment la titularisation de la troisième-ligne Ollivon/Alldritt/Lauret, sans publier Damian Penaud.

On relève cependant deux surprises avec les titularisations de Camille Chat au talonnage (à la place de Guilhem Guirado) et de Baptiste Serin comme demi de mêlée (au détriment d'Antoine Dupont).

Quatre joueurs alignés d'entrée face aux États-Unis le seront de nouveau face aux Tonga : Camille Chat, Sofiane Guitoune (décalé en position de premier centre), Alivereti Raka et Paul Gabrillagues (qui passe de droite à gauche de la deuxième ligne).

De plus, on retrouvera également six joueurs entrés en jeu contre les Américains (Médard, Ntamack, Serin, Vahaamahina, Slimani et Poirot).

Le XV de départ des Bleus face au Tonga

Médard - Penaud, Vakatawa, Guitoune, Raka - (o) Ntamack, (m) Serin - Ollivon, Alldritt, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Chat, Poirot (cap.).