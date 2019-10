XV de France : Camille Chat en veut à Sébastien Vahaamahina

Interviewé par France Bleu Auxerre, Camille Chat est revenu sur le coup de coude de son coéquipier, Sébastien Vahaamahina, contre le Pays de Galles.

Né à Auxerre et ancien joueur du RC Auxerre, Camille Chat a accordé une interview à nos confrères de France Bleu Auxerre. Il est revenu sur l'élimination des Bleus en quart de finale et l'expulsion de Sébastien Vahaamahina, auteur d'un coup de coude sur Aaron Wainwrigh : "Je lui en veux, oui, parce que ce n'est pas un geste à avoir. Mais je ne vais pas lui en vouloir toute ma vie. Ça arrive de dégoupiller et il y a pire dans la vie. C'est juste dommage, c'est tout."

Actuellement remplaçant de Guilhem Guirado, Camille Chat s'est également confié sur ses ambitions avec les Bleus et il se projette déjà vers le Mondial 2023 : "La coupe du monde 2023 c'est clairement un objectif que je me fixe. En équipe de France, on sait qu'il y a une place à prendre vu que Guirado arrête sa carrière donc voilà je vais essayer de postuler pour cette place."