XV de France - Jacques Brunel : "Il y a encore du boulot"

Découvrez la réaction des joueurs et du sélectionneur du XV de France après la victoire 33-9 face aux Etats-Unis.

Vainqueur des USA sans briller (33-9), les Bleus avaient conscience des lacunes affichées durant la rencontre.

Louis Picamoles, troisième-ligne : "Ce fut compliqué, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. On savait que ça allait être un match difficile. Il faisait très très lourd et le ballon était hyper glissant, on a fait énormément de fautes de main, on n'a pas été discipliné encore une fois.

"Mais malgré tout on n'a pas lâché, on n'a pas paniqué, on est resté calme et froid et l'apport du banc et la fraîcheur du banc nous a fait énormément de bien et ça nous permet de marquer trois essais dans les quinze dernières minutes. Le contrat est rempli, il y encore énormément de travail. On va dire que l'essentiel est là et ça nous laisse encore une fois en alerte parce que ce n'est pas encore suffisant."

"Il y a encore du boulot"

Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France : "Il y a du boulot encore, c'est clair, c'est net. On a eu du mal à maîtriser cette partie. On a voulu surjouer, on a fait pas mal d'erreurs, on a été beaucoup pénalisés aussi. Je trouve qu'il y a un déséquilibre important au niveau des pénalités, mais bon… On a encore du boulot, on a quatre jours, on a une autre partie qui arrive, qui va être dure, qui va être terrible, il va falloir se préparer.

"Il y a eu des choses intéressantes mais on n'a respecté totalement ce qu'on voulait faire. On avait demandé de jouer dans leur dos, de ne pas jouer devant, de les obliger à reculer. On l'a fait par moment et puis d'autre fois, on s'est un peu emballé, on a perdu des ballons… On a cinq points, on voulait la victoire. Il nous faut par contre la prochaine, ce ne sera pas facile."