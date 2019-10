XV de France : Picamoles et Fickou ont un plan pour battre les Gallois

Ce mardi, Gaël Fickou et Louis Picamoles ont répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Et ils ont une idée derrière la tête pour faire chuter les Gallois.

Pour Louis Picamoles, la clé de la victoire passe par la concentration face à un adversaire régulièrement affronté : "C'est une équipe qu'on connaît bien : ça fait pas mal de temps qu'on se rencontre dans le cadre du Tournoi. Là, le contexte est complètement différent. On sait qu'il va falloir préparer le match sérieusement, être présents sur 80 minutes. Si on respecte ce qu'on a mis en place, si on respecte les structures et le travail effectué à l'entraînement, ce sera plus compliqué pour les Gallois de ralentir jeu. Et c'est là qu'ils peuvent avoir quelques failles. C'est sûr ça qu'il faudra se concentrer dimanche."

Quant à Gaël Fickou, il estime que les Bleus devront mettre de l'intensité : "La vitesse sera la clé du match, il faut qu'on arrive à gagner nos duels. Les moments où on a douté en 2e période, c'est quand on a ralenti notre jeu et quand on n'a pas gagné nos duels. Si on met de la vitesse et qu'on gagne nos duels, qu'on alterne entre jeu à la main et jeu au pied, ils seront en difficulté comme toutes les équipes".