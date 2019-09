XV de France : Quatre joueurs ne se sont pas entraînés !

Arrivé dans son nouveau camp de base, les Bleus préparent leurs prochaines échéances mais quatre joueurs ont été ménagés par Jacques Brunel.

Ce mardi, les joueurs du XV de France se sont entraînés pour la première fois dans leur nouveau camp de base, le Suizenji Athletic Field, situé dans la ville de Kumamoto, afin d'y préparer les rencontres face aux Etats-Unis (le 2 octobre à Fukuoka) et aux Tonga (le 6 octobre à Kumamoto).

Sous le soleil et une chaleur humide, les Bleus ont effectué un échauffement à base de petits jeux de vitesse et de réactivité. Quatre joueurs n'ont pas pris part à cet entraînement afin d'être préservé : Damian Penaud, Bernard Le Roux, Maxime Médard et Grégory Alldritt.

Touché lors de la victoire face à l'Argentine, le deuxième-ligne Sébastien Vahaamahina a pris part à l'entraînement mais avec un bandage au genou.