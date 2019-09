XV de France : Ronan O'Gara optimiste pour les Bleus

L'ancienne gloire du rugby irlandais, actuel entraîneur du Stade Rochelais, se montre très optimiste pour les Bleus après la victoire face à l'Argentine.

Chroniqueur pour le Irish Examiner pendant la Coupe du monde de rugby, Ronan O'Gara connaît bien le rugby français puisqu'il entraîne le Stade Rochelais après un passage au Racing (il s'occupait des buteurs et de la défense).

"Un résultat significatif"

Et pour O'Gara, la victoire des Bleus face à l'Argentine lors de la première journée "est le résultat le plus significatif de toutes les poules".

Il ajoute qu'avec ce résultat, les hommes de Jacques Brunel se sont libérés d'un poids et vont donc jouer l'esprit plus léger : "Les gens ont tendance à oublier à quel point les Bleus étaient dans une mauvaise passe, et s'offrir une victoire dans un match-tournant comme celui-ci va enlever un énorme poids psychologique dans le groupe France. Cette équipe n'avait plus l'habitude de gagner. Pensez à une couverture que l'on enlèverait de vos épaules, et multipliez cet effet par trente joueurs. À quel point cela libère ?"

Un France-Galles plus serré que prévu ?

O'Gara se montre même résolument optimiste pour les Bleus quant à la suite de cette Coupe du monde : "Les Français pourraient affronter le pays de Galles en quart de finale, et dans ce cas, je ne parierais pas contre eux."