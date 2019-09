XV de la Rose : Eddie Jones estime que l'Angleterre peut mieux jouer

Après la large victoire de l'Angleterre contre les Etats-Unis, Eddie Jones, dresse un bilan positif mais veut encore améliorer le rendement de son équipe.

Avec deux victoires bonifiées (contre les Tonga et les Etats-Unis) Eddie Jones est un homme comblé. Mais en bon sélectionneur il cherche encore les axes de progression comme il l'a déclaré à l'issue de la rencontre : "On est plutôt contents, deux matches, un seul essai encaissé. Mais peut-on mieux jouer ? Oui et ce devra être le cas lors des prochains matches. Il faisait très lourd, 27°C, 88% d'humidité, c'était des conditions compliquées. Au début, on a trop voulu se passer la balle et puis George Ford a bien distribué le jeu au pied. On a eu 70% de possession, bien plus que dans les autres matches où on est autour de 50%, et George s'en est très bien sorti. Le but était d'avoir une tactique claire et de la suivre, c'est ce qu'on a fait."

Il s'attend à un gros match contre l'Argentine

Eddie Jones a ensuite évoqué le prochain de l'Angleterre face à l'Argentine, le 5 octobre : "Nos prochains adversaires, les Argentins, on le sait, vont jouer leur vie sur ce match, avec toute leur passion, on est conscients de ça. Cette Coupe du monde est unique à cause des conditions climatiques, on n'a jamais connu ça. Et puis les équipes du Tier 2 sont bien mieux préparées physiquement. Il y a une nette évolution dans ce secteur. C'est à mettre au crédit de World Rugby ; même si la situation pour ces équipes n'est pas encore parfaite, cela va dans la bonne direction."