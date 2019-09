XV d'Ecosse : Ali Price remplacé par Henry Pyrgos

Le XV du Chardon enregistre un deuxième forfait ! Après avoir perdu Hamish Watson, c'est Ali Price qui est contraint de quitter ses coéquipiers.

Décidément, le début de cette Coupe du monde de rugby est un véritable calvaire pour l'Ecosse. Après la défaite contre l'Irlande, les Ecossais ont annoncé lundi le forfait du troisième-ligne Hamish Watson.

Et ce mardi, c'est au tour du demi de mêlée Ali Price de renoncer au Mondial. Price, qui évolue aux Glasgow Warriors, a été touché à un pied contre le XV du Trèfle, match au cours duquel il avait remplacé Greg Laidlaw à la 62e minute.

Pour faire face à ce nouveau forfait, le sélectionneur Gregor Townsend a fait appel à Henry Pyrgos. Agé de 30 ans, le joueur d'Edinburgh Rugby compte 27 sélections et a déjà participé à la Coupe du monde 2015 et à deux tournois des 6 nations, en 2015 et 2016.