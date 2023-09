Afrique du Sud - Irlande : voir le résumé en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre en version 5 minutes entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, match comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Joué au stade de France à Saint-Denis (Paris), ce choc entre le vainqueur du Grand Chelem 2023, lors du Tournoi des VI Nations, et le champion en titre a proposé le plus beau match de rugby depuis le début de la compétition en termes d'intensité et de combat.