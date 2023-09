Afrique du Sud - Roumanie (33-0) : voir l'essai de Cobus Reinach

Revivez en vidéo le cinquième essai des Springboks lors de la rencontre entre l'Afrique du Sud et la Roumanie, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule B). A la 33e minute du match, Cobus Reinach a marqué son triplé au stade de Bordeaux. Damian Willemse a transformé cet essai au pied. C'est le deuxième triplé le plus rapide de l'histoire du Mondial de rugby et Reinach avait déjà établi le record lors de l'édition 2019.