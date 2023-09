Afrique du Sud - Roumanie (71-0) : voir l'essai de Makazole Mapimpi

Revivez en vidéo le dixième essai des Springboks lors de la rencontre entre l'Afrique du Sud et la Roumanie, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule B). A la 68e minute du match, Makazole Mapimpi a marqué lui aussi un triplé, après celui de Cobus Reinach, et encore plus alourdi le score à Bordeaux. Faf de Klerk a transformé l'essai au pied.